Дрэймонд Грин повторил рекорд НБА, оформив 3 трипл-дабла подряд в плей-офф

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин набрал 10 очков, совершил 10 подборов и отдал 10 передач в первом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» после того, как оформил по трипл-даблу в каждой из двух предыдущих встреч. Таким образом, он повторил рекорд лиги по продолжительности серии трипл-даблов в плей-офф. Ранее по 3 трипл-дабла подряд в плей-офф записывали в актив только Уилт Чемберлен и Расселл Уэстбрук.



Всего в нынешнем плей-офф Грин оформил уже 5 трипл-даблов. Больше в течение одного плей-офф удавалось совершить лишь Мэджику Джонсону (6) и Уилту Чемберлену (7).



Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» со счётом 109:118. После этого матча «Уорриорз» уступают в серии до четырёх побед со счётом 0-1.

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