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«Голден Стэйт» прервал серию из 12 побед в стартовых матчах раундов плей-офф

«Голден Стэйт» прервал серию из 12 побед в стартовых матчах раундов плей-офф
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз», проиграв «Торонто Рэпторс» в первом матче финального раунда плей-офф НБА, прервал серию из 12 побед в стартовых встречах раундов. Последний раз «Голден Стэйт» уступал в первой игре серии в финале Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» в сезоне-2015/16. «Уорриорз» в итоге победили в том раунде со счётом 4-3.

Из этих 12 серий «Голден Стэйт» выиграли 11, уступив только «Кливленд Кавальерс» в финале сезона-2015/16 со счётом 3-4. За этот промежуток времени команда завоевала два чемпионских титула. При этом с «Торонто» она встречается впервые.

Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» со счётом 109:118.Теперь «Уорриорз» уступают в серии до четырёх побед 0-1.

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