Рэпер Дрейк пришёл на первый матч финала в майке отца Стефена Карри
Один из самых известных болельщиков «Торонто Рэпторс» знаменитый рэпер Дрейк пришёл на первый матч финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» в майке отца разыгрывающего соперника Стефена Карри.
Делл Карри выступал за «Торонто» в течение трёх последних сезонов карьеры с 1999 по 2002 год под номером 30, причём все три года при нём команда выходила в плей-офф. В общей сложности он провёл за «Рэпторс» 213 матчей. За этот период Стефен, будучи школьником, прожил в Канаде около полутора лет.
Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» со счётом 109:118. «Уорриорз» уступают в серии до четырёх побед — 0-1.
Видео появления Дрейка на арене доступно для просмотра в официальном микроблоге НБА ТВ в «Твиттере».
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