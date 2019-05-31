Рэпер Дрейк пришёл на первый матч финала в майке отца Стефена Карри

Один из самых известных болельщиков «Торонто Рэпторс» знаменитый рэпер Дрейк пришёл на первый матч финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» в майке отца разыгрывающего соперника Стефена Карри.



Делл Карри выступал за «Торонто» в течение трёх последних сезонов карьеры с 1999 по 2002 год под номером 30, причём все три года при нём команда выходила в плей-офф. В общей сложности он провёл за «Рэпторс» 213 матчей. За этот период Стефен, будучи школьником, прожил в Канаде около полутора лет.



Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» со счётом 109:118. «Уорриорз» уступают в серии до четырёх побед — 0-1.

Видео появления Дрейка на арене доступно для просмотра в официальном микроблоге НБА ТВ в «Твиттере».