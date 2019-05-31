Стефен Карри – первый в истории НБА, реализовавший 100 трёхочковых в финалах

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, реализовав 4 трёхочковых в первом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», довёл их общее количество в финалах до 102 (4,4 в среднем за игру). Таким образом, он стал первым игроком в истории лиги, отправившим в цель как минимум 100 бросков из-за дуги в решающих сериях. У ближайшего преследователя Карри форварда Леброна Джеймса в активе 86 точных дальних атак в финалах.



Нынешняя финальная серия стала для Карри пятой в карьере.



Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» со счётом 109:118, после которого «Уорриорз» уступают в серии до четырёх побед — 0-1. Карри в этом матче набрал 34 очка, совершил 5 подборов, отдал 5 передач и сделал перехват за 40 минут.

Финал НБА без Леброна. Главные вопросы к серии «Уорриорз» — «Торонто» Кого теперь называть лучшим в мире? Претендентов пока трое: Кавай Леонард, Стефен Карри или всё-таки Кевин Дюрант?