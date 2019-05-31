«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Доневальдом
Руководство клуба «Локомотив-Кубань» приняло решение не продолжать сотрудничество с тренером Бобом Доневальдом.
«У команды будет иностранный тренер на следующий год, большего пока сказать не могу.
До 30 июня мы должны решить, остаются ли в команде на следующий сезон Фалль, Понитка и Джонсон. Их соглашения были подписаны по схеме «1+1» с опцией на второй год», — цитирует президента краснодарцев Андрея Ведищева «Известия».
Также функционер объявил, что клуб покинут Доррел Райт, Джамел Маклин и Джером Рэндл.
Напомним, Доневальд проработал в «Краснодаре» лишь около двух месяцев. «Локомотив-Кубань» дошёл до 1/4 плей-офф Единой Лиги ВТБ, где уступил в серии «Зениту» (1-3). Ведищев заявил, что планирует создавать новую команду.
«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
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