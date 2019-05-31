«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Доневальдом

Руководство клуба «Локомотив-Кубань» приняло решение не продолжать сотрудничество с тренером Бобом Доневальдом.

«У команды будет иностранный тренер на следующий год, большего пока сказать не могу.

До 30 июня мы должны решить, остаются ли в команде на следующий сезон Фалль, Понитка и Джонсон. Их соглашения были подписаны по схеме «1+1» с опцией на второй год», — цитирует президента краснодарцев Андрея Ведищева «Известия».

Также функционер объявил, что клуб покинут Доррел Райт, Джамел Маклин и Джером Рэндл.

Напомним, Доневальд проработал в «Краснодаре» лишь около двух месяцев. «Локомотив-Кубань» дошёл до 1/4 плей-офф Единой Лиги ВТБ, где уступил в серии «Зениту» (1-3). Ведищев заявил, что планирует создавать новую команду.