Дж. Рэндл заинтересован в подписании контракта с «Финиксом»
Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Джулиус Рэндл заинтересован в подписании контракта с «Финикс Санз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джон Гамбадоро. Ожидается, что летом 2019 года он не воспользуется опцией игрока, прописанной в контракте с «Нью-Орлеаном», согласно которой в следующем сезоне он может продолжить выступления за луизианцев с заработком в $ 9 млн в год.
В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Рэндл принял участие в 73 матчах, набирая в них 21,4 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 3,1 передачи в среднем. Завершающийся сезон стал для него первым в составе «Нью-Орлеан Пеликанс» и лучшим в карьере в НБА.
Ранее он на протяжении четырёх сезонов защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс». Рэндл — седьмой номер драфта-2014.
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