Блок-шот Хайнса и данки Пушкова — в лучших моментах полуфиналов Лиги ВТБ

Официальный канал Единой лиги в YouTube представил видео лучших моментов полуфинальных матчей плей-офф.

Третье место рейтинга досталось центровому «Зенита» Антону Пушкову, который забил эффектный данк в кольцо ЦСКА. Вторая позиция у Кайла Хайнса, который на последних секундах второго матча серии с «Зенитом» поставил блок-шот Галю Мекелю и, таким образом, помог ЦСКА сохранить победный счёт. Лучшим моментом полуфинала стал всё тот же Пушков.

Центровой воспользовался передачей Мекеля и вколотил мощнейший данк в кольцо ЦСКА.

Все 10 лучших моментов полуфинальных матчей Единой лиги ВТБ можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.

Напомним, что в финале Лиги ВТБ встретятся ЦСКА и «Химки».