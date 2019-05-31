Блок-шот Хайнса и данки Пушкова — в лучших моментах полуфиналов Лиги ВТБ
Официальный канал Единой лиги в YouTube представил видео лучших моментов полуфинальных матчей плей-офф.
Третье место рейтинга досталось центровому «Зенита» Антону Пушкову, который забил эффектный данк в кольцо ЦСКА. Вторая позиция у Кайла Хайнса, который на последних секундах второго матча серии с «Зенитом» поставил блок-шот Галю Мекелю и, таким образом, помог ЦСКА сохранить победный счёт. Лучшим моментом полуфинала стал всё тот же Пушков.
Центровой воспользовался передачей Мекеля и вколотил мощнейший данк в кольцо ЦСКА.
Все 10 лучших моментов полуфинальных матчей Единой лиги ВТБ можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.
Напомним, что в финале Лиги ВТБ встретятся ЦСКА и «Химки».
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