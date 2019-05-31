Др. Грин: люди в США болеют против «Голден Стэйт Уорриорз»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что многие фанаты баскетбола в США болеют против его команды в финале НБА. Напомним, калифорнийский клуб в решающей серии плей-офф сезона противостоит канадской команде «Торонто Рэпторс».
«Люди в США болеют против нас, потому что мы победили все их команды», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.
Напомним, первый матч финальной серии прошёл 30 мая в Торонто. В нём «Голден Стэйт Уорриорз» уступил со счётом 109:118. Сам Дрэймонд Грин в этой игре набрал 10 очков, совершил 10 подборов и отдал 10 передач.
Таким образом, он повторил рекорд лиги по продолжительности серии трипл-даблов в плей-офф. Ранее по 3 трипл-дабла подряд в плей-офф записывали в актив только Уилт Чемберлен и Расселл Уэстбрук.
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