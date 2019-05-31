Центровой «Юты Джаз» Юдо может подписать контракт с одной из команд Евролиги

Центровой «Юты Джаз» Экпе Юдо рассматривает вариант с возвращением в Европу, сообщает Eurohoops. По информации источников у него есть несколько предложений от ведущих клубов Евролиги, предлагающих подписать многолетние контракты.

В данный момент баскетболист находится в Стамбуле. В крупнейшем городе Турции он встретился с рядом бывших одноклубников из «Фенербахче».

Напомним, в 2017 году Юдо был признан MVP финала Евролиги, тогда он помог «Фенербахче» завоевать главный трофей турнира. Последние два сезона он провёл в составе «Юты Джаз». В минувшем регулярном чемпионате центровой принял участие в 51 матче, набирая в них 2,3 очка и собирая 1,8 подбора. В плей-офф он появлялся на паркете в двух матчах, но отличиться в них результативными действиями не сумел.