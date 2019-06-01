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«Бостон», «Даллас», «Шарлотт» и «Орландо» интересуются Полом

«Бостон», «Даллас», «Шарлотт» и «Орландо» интересуются Полом
Баскетбол / НБА 0

Несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации хотят заполучить разыгрывающего защитника «Хьюстон Рокетс» Криса Пола, сообщает журналист Basketball Insiders Стив Кайлер на своей странице в «Твиттере».

Наиболее активно Полом интересуются «Бостон Селтикс», «Шарлотт Хорнетс», «Орландо Мэджик» и «Даллас Маверикс».

Ранее стало известно, что «Хьюстон» ради усиления команды готов обменять любого игрока и будущие драфт-пики. Обмен лидера техасцев Джеймса Хардена маловероятен, но другие баскетболисты стартового состава с высокой долей вероятности в межсезонье могут покинуть клуб.

По информации Кайлера, «Рокетс» в первую очередь хотят обменять Пола, центрового Клинта Капелу и атакующего защитника Эрика Гордона.

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