«Бостон», «Даллас», «Шарлотт» и «Орландо» интересуются Полом
Несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации хотят заполучить разыгрывающего защитника «Хьюстон Рокетс» Криса Пола, сообщает журналист Basketball Insiders Стив Кайлер на своей странице в «Твиттере».
Наиболее активно Полом интересуются «Бостон Селтикс», «Шарлотт Хорнетс», «Орландо Мэджик» и «Даллас Маверикс».
Ранее стало известно, что «Хьюстон» ради усиления команды готов обменять любого игрока и будущие драфт-пики. Обмен лидера техасцев Джеймса Хардена маловероятен, но другие баскетболисты стартового состава с высокой долей вероятности в межсезонье могут покинуть клуб.
По информации Кайлера, «Рокетс» в первую очередь хотят обменять Пола, центрового Клинта Капелу и атакующего защитника Эрика Гордона.
Д'Антони не сумел договориться с «Хьюстоном» о продлении контракта
- 1 июня 2019
-
09:49
-
09:28
-
00:53
- 31 мая 2019
-
23:55
-
22:56
-
21:29
-
20:48
-
19:28
-
19:14
-
17:29
-
15:09
-
12:59
-
12:41
-
12:31
-
12:03
-
11:52
-
11:27
-
11:25
-
10:52
-
10:40
-
09:54
-
09:37
-
09:22
-
06:39
-
01:04
- 30 мая 2019
-
23:53
-
22:48
-
21:55
-
20:33
-
19:54
-
18:45
-
17:27
-
15:26
-
14:07
-
13:19
Партнерский контент