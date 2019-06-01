Рубио: завидую М. Газолю
Разыгрывающий защитник «Юты Джаз» Рики Рубио признался, что завидует центровому «Торонто Рэпторс» Марку Газолю из-за выхода канадцев в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Оба игрока выступают за сборную Испании.
«Хочу играть ведущую роль и выступать за команду, у которой амбициозные планы на плей-офф. Марк Газоль заставил меня завидовать», — приводит слова Рубио журналист Эрнест Масия на своей странице в «Твиттере».
«Юта» завершила выступление в нынешнем постсезоне в первом раунде, проиграв в пяти матчах «Хьюстон Рокетс». Рики набирал 15,4 очка, отдавал 8,6 передачи, собирал 3,2 подбора, а также совершал 2,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 33,6 минуты игры.
Рубио 30 июня получит статус неограниченно свободного агента.
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