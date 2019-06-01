«Нью-Йорк» рассматривает варианты обмена третьего драфт-пика

Руководство «Нью-Йорк Никс» рассматривает варианты обмена права выбора под третьим номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года, сообщает ESPN.

Ожидается, что на предстоящем драфте под третьим номером будет выбран форвард Ар Джей Барретт. По информации издания, «Нью-Йорк» сейчас изучает других игроков из первой десятки.

В сезоне-2018/19 Барретт выступал за команду университета Дьюка «Блю Девилз». 18-летний баскетболист в среднем набирал 22,6 очка, собирал 7,6 подбора, отдавал 4,3 передачи, а также совершал 0,9 перехвата и 0,4 блок-шота за 35,3 минуты.

«Никс» завершили регулярный чемпионат нынешней кампании на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах подопечные Дэвида Физдейла одержали 17 побед и потерпели 65 поражений.