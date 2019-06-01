«Бостон» больше не нацелен на сохранение Ирвинга и обмен Дэвиса

Работа руководства «Бостон Селтикс» в настоящее время не ориентирована на подписание нового долгосрочного соглашения с разыгрывающим защитником команды Кайри Ирвингом и обмен мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, сообщает журналист Basketball Insiders Стив Кайлер.
«Могу только рассказать о происходящем за кулисами. «Селтикс» сейчас работают не так, как клуб, нацеленный на Ирвинга и Дэвиса. Фактически, те варианты, которые они изучают, говорят, что этих двух игроков не будет в их команде», — написал Кайлер на своей странице в «Твиттере».
Кайри в межсезонье планирует выйти на рынок свободных агентов. Основными претендентами на разыгрывающего считаются «Бостон», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс».
Энтони ранее сообщил о желании продолжить карьеру в другом клубе. Ожидается, что этим летом «Пеликанс» обменяют форварда в «Лейкерс», «Никс» или «Селтикс».
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