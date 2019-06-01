Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
IRONSTAR 113 & SPRINT SOCHI 2019
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Бостон» больше не нацелен на сохранение Ирвинга и обмен Дэвиса

«Бостон» больше не нацелен на сохранение Ирвинга и обмен Дэвиса
Баскетбол / НБА 0

Работа руководства «Бостон Селтикс» в настоящее время не ориентирована на подписание нового долгосрочного соглашения с разыгрывающим защитником команды Кайри Ирвингом и обмен мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, сообщает журналист Basketball Insiders Стив Кайлер.

«Могу только рассказать о происходящем за кулисами. «Селтикс» сейчас работают не так, как клуб, нацеленный на Ирвинга и Дэвиса. Фактически, те варианты, которые они изучают, говорят, что этих двух игроков не будет в их команде», — написал Кайлер на своей странице в «Твиттере».

Кайри в межсезонье планирует выйти на рынок свободных агентов. Основными претендентами на разыгрывающего считаются «Бостон», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс».

Энтони ранее сообщил о желании продолжить карьеру в другом клубе. Ожидается, что этим летом «Пеликанс» обменяют форварда в «Лейкерс», «Никс» или «Селтикс».

«Бостон», «Даллас», «Шарлотт» и «Орландо» интересуются Полом
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент