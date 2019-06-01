НБА оштрафовала «Клипперс» на $ 50 тыс. за комментарии Д. Риверса о К. Леонарде

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала «Лос-Анджелес Клипперс» на $ 50 тыс. за нарушение правила «антитамперинг», сообщает журналист Yahoo Sports Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
По мнению лиги, недавние комментарии главного тренера «Клипперс» Дока Риверса, сравнившего форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда с легендарным защитником Майклом Джорданом, были попыткой завлечь звёздного игрока в свою команду.
Ожидается, что Леонард выйдет на рынок свободных агентов после завершения нынешнего сезона. Главными претендентами на 27-летнего форварда считаются «Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто».
В этом плей-офф Кавай в среднем набирает 30,7 очка, собирает 8,8 подбора, отдаёт 3,9 передачи, а также совершает 1,5 перехвата и 0,5 блок-шота за 38,9 минуты.
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