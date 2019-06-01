Уорлд-Пис рассказал, как сломал рёбра М. Джордану

Бывший игрок НБА Метта Уорлд-Пис прокомментировал слова, что многие болельщики никогда не ценили его баскетбольные навыки.

«Больше всего расстроен, что не получил награды, которые заслуживал. У меня должно быть больше наград. У меня есть только две вещи, за которые можно уцепиться. Сейчас я говорю о записях, которые хочу оформить в хороший документальный фильм, и цитаты, вроде той, что принадлежит Майклу Джордану.

Когда-то Майкл сказал: «Рональд Артест — мой любимый игрок. Хотел бы сыграть против него шесть лет назад». Мы играли друг против друга летом в Чикаго. О ком ещё Джордан такое говорил? Никогда не играл с ним за одну команду летом. Он позвонил и спросил: «Ты сегодня придёшь?» Мы были в разных командах.

Я был занозой в заднице Майкла. Играл жёстко и случайно сломал ему рёбра. Сильно расстроился, поскольку он был моим любимым баскетболистом, я ему поклонялся. Мне тогда было 19 лет. Я провалялся два дня в кровати, просто не мог подняться.

Когда ушёл из «Индианы», Леброн Джеймс в эфире TNT сказал: «Счастлив, что его больше нет на Востоке». О ком ещё он такое говорил? Кавай Леонард ни с кем не разговаривает. Я никогда не видел его улыбку. Когда вернулся в НБА, он сказал: «Рад твоему возвращению. Скучал по нашим противостояниям», — цитирует Уорлд-Писа Complex.