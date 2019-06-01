Джентри хочет видеть Болла в «Нью-Орлеане»

Журналист Эндрю Лопес рассказал об интересе к разыгрывающему защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Боллу со стороны «Нью-Орлеан Пеликанс». 21-летнего игрока могут включить в сделку по обмену мощного форварда команды из Луизианы Энтони Дэвису.

«Бостон» — фаворит в борьбе за Дэвиса. На второе место я бы поставил «Лейкерс». У калифорнийцев есть хорошие активы, которые высоко оценивают люди из «Пеликанс». Например, Элвину Джентри нравится идея создания связки из Болла и Джру Холидея. Лавар Болл выступает против такого варианта, так что это немного усложняет ситуацию. Им нравятся некоторые парни, которые будет высоко выбраны на драфте», — приводит слова Лопеса 247 Sports со ссылкой на эфир радио ESPN Los Angeles.

В минувшем регулярном чемпионате Лонзо в среднем набирал 9,9 очка, отдавал 5,4 передачи, собирал 5,3 подбора, а также совершал 1,5 перехвата и 0,4 блок-шота за 30,3 минуты.