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Менеджер НБА: сложно представить, что Крис Пол вернётся на прежний уровень

Менеджер НБА: сложно представить, что Крис Пол вернётся на прежний уровень
Баскетбол / НБА 0

Неназванный менеджер НБА прокомментировал решение «Хьюстона» обменять Криса Пола.

«Обмен Пола стоит рассматривать как облегчение платёжной ведомости. Возможно, удастся заполучить драфт-пик или достойного игрока. Но в первую очередь — это списание контракта из ведомости на три ближайших года. Из-за травм сложно представить, что Крис вернётся на прежний уровень», — приводит слова управленца SportingNews.

Ранее стало известно, что «Хьюстон» ради усиления команды готов обменять любого игрока и будущие драфт-пики. Обмен лидера техасцев Джеймса Хардена маловероятен, но другие баскетболисты стартового состава с высокой долей вероятности в межсезонье могут покинуть клуб.

По информации ;heyfkbcnf Basketball Insiders Стива Кайлера, «Рокетс» в первую очередь хотят обменять Пола, центрового Клинта Капелу и атакующего защитника Эрика Гордона.

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