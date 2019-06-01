Менеджер НБА: сложно представить, что Крис Пол вернётся на прежний уровень

Неназванный менеджер НБА прокомментировал решение «Хьюстона» обменять Криса Пола.



«Обмен Пола стоит рассматривать как облегчение платёжной ведомости. Возможно, удастся заполучить драфт-пик или достойного игрока. Но в первую очередь — это списание контракта из ведомости на три ближайших года. Из-за травм сложно представить, что Крис вернётся на прежний уровень», — приводит слова управленца SportingNews.



Ранее стало известно, что «Хьюстон» ради усиления команды готов обменять любого игрока и будущие драфт-пики. Обмен лидера техасцев Джеймса Хардена маловероятен, но другие баскетболисты стартового состава с высокой долей вероятности в межсезонье могут покинуть клуб.



По информации ;heyfkbcnf Basketball Insiders Стива Кайлера, «Рокетс» в первую очередь хотят обменять Пола, центрового Клинта Капелу и атакующего защитника Эрика Гордона.