Стивен Эй Смит: штраф Риверса — моя вина

Телеведущий Стивен Эй Смит подчеркнул, что он ответственен за штраф, который НБА выписала Доку Риверсу за нарушение правил тамперинга.



«Я был сильно разочарован, когда узнал о таком решении лиги. Это было несправедливо. Штраф Риверса — моя вина. Я задал ему этот вопрос. Я ответственен за это. Думаю, стоит обсудить эту ситуацию с ним», — приводит слова Стивена Эй Смита Clutch Points.



Ранее Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала «Лос-Анджелес Клипперс» на $ 50 тыс. за нарушение правила «антитамперинг». По мнению лиги, недавние комментарии главного тренера «Клипперс» Дока Риверса, сравнившего форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда с легендарным защитником Майклом Джорданом, были попыткой завлечь звёздного игрока в свою команду.

НБА оштрафовала «Клипперс» на $ 50 тыс. за комментарии Д. Риверса о К. Леонарде