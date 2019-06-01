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Стивен Эй Смит: штраф Риверса — моя вина

Стивен Эй Смит: штраф Риверса — моя вина
Баскетбол / НБА 0

Телеведущий Стивен Эй Смит подчеркнул, что он ответственен за штраф, который НБА выписала Доку Риверсу за нарушение правил тамперинга.

«Я был сильно разочарован, когда узнал о таком решении лиги. Это было несправедливо. Штраф Риверса — моя вина. Я задал ему этот вопрос. Я ответственен за это. Думаю, стоит обсудить эту ситуацию с ним», — приводит слова Стивена Эй Смита Clutch Points.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала «Лос-Анджелес Клипперс» на $ 50 тыс. за нарушение правила «антитамперинг». По мнению лиги, недавние комментарии главного тренера «Клипперс» Дока Риверса, сравнившего форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда с легендарным защитником Майклом Джорданом, были попыткой завлечь звёздного игрока в свою команду.

НБА оштрафовала «Клипперс» на $ 50 тыс. за комментарии Д. Риверса о К. Леонарде
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