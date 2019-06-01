Райкович продлил контракт с «Астаной»

Эмиль Райкович продолжит занимать пост главного тренера «Астаны». Македонский специалист продлил сотрудничество с командой из Казахстана ещё на два года.

«Инициатором продления контракта был клуб. Я согласился и подписал соглашение ещё на два года. Думаю, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы добиться такого же успеха и даже большего в следующем сезоне.



Мы довольны игрой каждого баскетболиста в этом сезоне, и я, как тренер, хотел бы, чтобы клуб постарался удержать как можно больше игроков как казахстанских, так и американских, которые отлично поработали в этом сезоне. Так что сейчас настало время руководства клуба попытаться поговорить со всеми игроками и сохранить некоторых из них в клубе, или же нам придётся выйти на рынок и найти других игроков.

Конечно, это будет сложно, потому что нашим игрокам будут поступать иные предложения. О том, как будут развиваться ситуация, мы узнаем в ближайшее время», — приводит слова Райковича официальный сайт «Астаны».

Напомним, Райкович получил титул лучшего тренера Единой лиги ВТБ сезона-2018/19. Под руководством 40-летнего македонского специалиста «Астана» провела лучший сезон в своей истории. В чемпионате-2018/19 казахстанская команда одержала рекордные 15 побед (57,7% — также лучший результат), что позволило ей занять шестое место по итогам сезона.