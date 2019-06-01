Бывший босс «Ванкувер Гриззлиз» — об успехе «Торонто»: радость со вкусом горечи

В финальной серии плей-офф НБА сезона-2018/19 впервые в истории принимает участие команда из Канады «Торонто Рэпторс». Мыслями об этом успехе поделился бывший руководитель «Ванкувер Гриззлиз» Артур Гриффитс. Он отметил, что «Торонто» великолепно представляет страну, но вместе с тем выразил сожаление о том, что «Ванкувер» не достиг таких же высот.

«Это радость с привкусом горечи. „Торонто“ делает то, что я бы хотел видеть от своей команды, если бы мы всё ещё были в лиге. Но такова жизнь. Как бы то ни было, успех „Торонто“ заставляет меня улыбаться», — приводит слова Гриффитса Clutch Points.

«Ванкувер Гриззлиз» выступал в НБА с 1995 по 2001 год. Позже команда переехала в Мемфис и по сей день выступает под названием «Мемфис Гриззлиз».