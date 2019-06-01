«Филадельфия» может предложить Батлеру максимальный контракт
Руководство «Филадельфии Севенти Сиксерс» в нынешнее межсезонье может предложить лёгкому форварду команды Джимми Батлеру максимальный контракт, сообщает обозреватель ESPN Брайн Уиндхёрст.
По его словам, он общался с рядом генеральных менеджеров команд НБА и те верят в то, что в «Филадельфии» примут именно такое решение.
Сезон-2018/19 стал для Батлера первым в составе «Филадельфии». К команде из Пенсильвании он присоединился в ходе сезона в результате обмена из «Миннесоты Тимбервулвз».
В регулярном чемпионате Батлер сыграл за «Филадельфию» в 55 встречах (все — в стартовом составе), набирая в них 18,2 очка, собирая 5,3 подбора, совершая 4,0 передачи и выполняя 1,8 перехвата за 33,2 минуты игрового времени в среднем.
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