Ник Нёрс: у Кавая Леонарда нет серьёзной травмы ноги

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс накануне второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» заверил, что проблемы со здоровьем не помешают лёгкому форварду команды Кавая Леонарду сыграть в полную силу.



«Не думаю, что стоит беспокоиться из-за состояния ноги Леонарда. Ничего серьёзного там нет. Более того, я рассчитываю, что он сыграет намного лучше в предстоящей встрече», – цитирует Нёрса ESPN.



Во время первого матча Леонард несколько раз заметно прихрамывал.



«Торонто» ведёт в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 1-0.



Форвард в текущем плей-офф набирает по 30,7 очка, совершает по 8,8 подбора, отдаёт по 3,9 передачи и делает по 1,5 перехвата за 39 минут в среднем за игру.

Кавай Леонард: сбылась детская мечта бросать по 20 раз за матч