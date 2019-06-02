Ник Нёрс: у Кавая Леонарда нет серьёзной травмы ноги
Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс накануне второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» заверил, что проблемы со здоровьем не помешают лёгкому форварду команды Кавая Леонарду сыграть в полную силу.
«Не думаю, что стоит беспокоиться из-за состояния ноги Леонарда. Ничего серьёзного там нет. Более того, я рассчитываю, что он сыграет намного лучше в предстоящей встрече», – цитирует Нёрса ESPN.
Во время первого матча Леонард несколько раз заметно прихрамывал.
«Торонто» ведёт в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 1-0.
Форвард в текущем плей-офф набирает по 30,7 очка, совершает по 8,8 подбора, отдаёт по 3,9 передачи и делает по 1,5 перехвата за 39 минут в среднем за игру.
Кавай Леонард: сбылась детская мечта бросать по 20 раз за матч
- 2 июня 2019
-
09:49
-
09:37
-
09:25
-
00:46
- 1 июня 2019
-
23:37
-
22:55
-
21:57
-
20:58
-
19:29
-
18:40
-
17:28
-
16:46
-
15:47
-
14:01
-
13:19
-
12:45
-
11:52
-
11:16
-
11:01
-
10:41
-
10:15
-
09:49
-
09:28
-
00:53
- 31 мая 2019
-
23:55
-
22:56
-
21:29
-
20:48
-
19:28
-
19:14
-
17:29
-
15:09
-
12:59
-
12:41
-
12:31
Партнерский контент