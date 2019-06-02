Бывший игрок, тренер и генеральный менеджер НБА, а ныне член правления «Лос-Анджелес Клипперс» Джерри Уэст получит Президентскую медаль Свободы США, сообщил президент страны Дональд Трамп в официальном микроблоге в «Твиттере».
81-летний Уэст будет отмечен таким образом за выдающуюся карьеру на площадке и вне её. Он однажды становился чемпионом НБА в качестве игрока и 8 раз как функционер. Кроме того, в его послужном списке значатся титул MVP финальной серии плей-офф и два звания лучшего функционера сезона лиги.
Президентская медаль Свободы является одной из двух высших наград США для гражданских лиц и вручается по личному решению президента страны. Её удостаиваются люди, внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всём мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира.
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