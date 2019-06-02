Харден сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019
Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019, сообщает New York Times.
На Кубке мира — 2019 сборная США будет выступать под руководством главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича. На первом этапе турнира команда сыграет в группе Е со сборными Турции, Чехии и Японии. Кубок мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Ранее готовность сыграть за американскую сборную на турнире выразили разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер и мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис.
29-летний Харден в составе сборной США завоевал золотые медали Олимпийских игр — 2012 и Кубка мира — 2014. Также он был кандидатом на участие в Олимпийских играх — 2016, но отказался от места в команде.
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