Керр: буду искать, как больше использовать Казинса

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, какие изменения хочет внести в игру команды перед вторым матчем финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».



«Ключевым фактором в предстоящей встрече будет защита против быстрых контратак соперника. Уверен, нам необходимо серьёзно прибавить в этом компоненте. А если мы будем более внимательно относиться к контролю мяча, то получим желаемый результат. Кроме того, я пересмотрю видеозапись первой встречи, чтобы понять, как больше использовать Демаркуса Казинса», — цитирует Керра ESPN.



«Голден Стэйт» уступает в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 0-1. В первом матче «Торонто» набрал после быстрых отрывов 24 очка, а Казинс сыграл только 8 минут.

Керр: «Торонто» во многом напоминает мне нашу команду