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Ливингстон: «Голден Стэйт» нужно быть быстрее и решительнее против «Торонто»

Ливингстон: «Голден Стэйт» нужно быть быстрее и решительнее против «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

Резервный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон высказал мнение, что может усилить игру команды во втором матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».

«Против «Торонто» необходимо быть быстрее и решительнее.

Мы уже играли в финалах. У нас очень богатый опыт. По крайней мере, у ключевых игроков команды. На умение успешно выходить из сложных ситуаций на самом высоком уровне мы и будем полагаться. Поражение в первой встрече решающей серии — это вызов для нас. И ничего не остаётся, кроме как принять его.

Постараемся диктовать ритм игры и действовать агрессивно с первых же минут», — цитирует Ливингстона ASAP Sports.

«Голден Стэйт» уступает в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 0-1.

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