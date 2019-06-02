Клэй Томпсон: нельзя давать Марку Газолю свободно бросать из-за дуги

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон накануне второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» назвал одну из причин неудачи команды в стартовой встрече.



«Нельзя давать Марку Газолю свободно бросать из-за дуги. Он стал очень хорошим дальнобойщиком. И этот фактор может стать решающим в отдельно взятом матче. 20 очков Газоля сыграли важную роль в первой встрече. Кроме того, он всегда отлично умел отдавать передачи, а также эффективно защищается под кольцом. Его приобретение значительно усилило «Торонто».



Нужно заставить Марка больше работать в обороне. Вытягивать его из-под кольца на периметр, что обычно не нравится центровым», — цитирует Томпсона ASAP Sports.



«Голден Стэйт» уступает в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 0-1.

Керр: буду искать, как больше использовать Казинса