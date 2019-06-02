Дрэймонд Грин: не хочу быть таким же спокойным на паркете, как Кавай Леонард

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин накануне второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» рассказал, чем отличается его отношение к игре от подхода лёгкого форварда соперника Кавая Леонарда.
«Я не хочу быть таким же спокойным на паркете, как Леонард. С тем подходом, который использует он, я бы не достиг нынешнего положения. Его отношение к игре мне не подходит. Его манера проявления эмоций не сработает применительно ко мне так же, как и моя — применительно к нему.
В этом и состоит прелесть баскетбола. На мой взгляд, болельщикам нравится то, что различные баскетболисты ведут себя на площадке очень по-разному», — цитирует Грина ASAP Sports.
«Голден Стэйт» уступает в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 0-1.
- 2 июня 2019
-
13:08
-
12:47
-
12:27
-
12:14
-
11:53
-
11:40
-
11:03
-
10:38
-
10:17
-
09:49
-
09:37
-
09:25
-
00:46
- 1 июня 2019
-
23:37
-
22:55
-
21:57
-
20:58
-
19:29
-
18:40
-
17:28
-
16:46
-
15:47
-
14:01
-
13:19
-
12:45
-
11:52
-
11:16
-
11:01
-
10:41
-
10:15
-
09:49
-
09:28
-
00:53
- 31 мая 2019
-
23:55
-
22:56