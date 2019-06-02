Дрэймонд Грин: не хочу быть таким же спокойным на паркете, как Кавай Леонард

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин накануне второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» рассказал, чем отличается его отношение к игре от подхода лёгкого форварда соперника Кавая Леонарда.



«Я не хочу быть таким же спокойным на паркете, как Леонард. С тем подходом, который использует он, я бы не достиг нынешнего положения. Его отношение к игре мне не подходит. Его манера проявления эмоций не сработает применительно ко мне так же, как и моя — применительно к нему.



В этом и состоит прелесть баскетбола. На мой взгляд, болельщикам нравится то, что различные баскетболисты ведут себя на площадке очень по-разному», — цитирует Грина ASAP Sports.



«Голден Стэйт» уступает в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 0-1.

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