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Коди Зеллер начал продавать лимонад, чтобы собрать $ 221 млн для Кемба Уокера

Коди Зеллер начал продавать лимонад, чтобы собрать $ 221 млн для Кемба Уокера
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Коди Зеллер начал кампанию по сбору средств на новый контракт разыгрывающего Кемба Уокера. Для этого Зеллер продаёт лимонад по 25 центов за стакан, поставив цель собрать $ 221 млн за месяц до открытия рынка свободных агентов НБА.

В предстоящее межсезонье Уокер получит статус неограниченно свободного агента, при этом только «Шарлотт» имеет право предложить ему пятилетний контракт на общую сумму $ 221 млн. Все остальные организации смогут дать только $ 140 млн за четыре года.

Уокер выступает за «Шарлотт» на протяжении всех восьми лет карьеры в НБА. По итогам нынешнего сезона он попал в третью символическую сборную лиги.

Фото пункта продажи лимонада Зеллером доступно для просмотра в его микроблоге в «Твиттер».

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