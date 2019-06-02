Коди Зеллер начал продавать лимонад, чтобы собрать $ 221 млн для Кемба Уокера

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Коди Зеллер начал кампанию по сбору средств на новый контракт разыгрывающего Кемба Уокера. Для этого Зеллер продаёт лимонад по 25 центов за стакан, поставив цель собрать $ 221 млн за месяц до открытия рынка свободных агентов НБА.



В предстоящее межсезонье Уокер получит статус неограниченно свободного агента, при этом только «Шарлотт» имеет право предложить ему пятилетний контракт на общую сумму $ 221 млн. Все остальные организации смогут дать только $ 140 млн за четыре года.



Уокер выступает за «Шарлотт» на протяжении всех восьми лет карьеры в НБА. По итогам нынешнего сезона он попал в третью символическую сборную лиги.

Фото пункта продажи лимонада Зеллером доступно для просмотра в его микроблоге в «Твиттер».