Харт: «Лейкерс» могли отдать за Дэвиса любого, кроме Леброна и Колдуэлл-Поупа

Атакующий защитник «Лос-Анжделес Лейкерс» Джош Харт подтвердил, что перед закрытием трансферного окна в нынешнем сезоне его организация пыталась организовать обмен мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса практически любой ценой.



«Через подобное проходишь с мыслями «ну что поделаешь...». Я понятия не имел, чем всё закончится. Единственными неприкасаемыми для обмена в команде были Леброн Джеймс и Кентавиус Колдуэлл-Поуп.



К счастью, моё имя не слишком часто фигурировало в слухах об обмене до самых последних дней. Но тогда в них упоминали уже каждого игрока «Лейкерс». Это была очень странная ситуация, поскольку ничего не было понятно», — цитирует Харта Clutch Points.



Обмен Энтони Дэвиса в нынешнем сезоне так и не состоялся.