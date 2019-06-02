Харт: «Лейкерс» могли отдать за Дэвиса любого, кроме Леброна и Колдуэлл-Поупа
Атакующий защитник «Лос-Анжделес Лейкерс» Джош Харт подтвердил, что перед закрытием трансферного окна в нынешнем сезоне его организация пыталась организовать обмен мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса практически любой ценой.
«Через подобное проходишь с мыслями «ну что поделаешь...». Я понятия не имел, чем всё закончится. Единственными неприкасаемыми для обмена в команде были Леброн Джеймс и Кентавиус Колдуэлл-Поуп.
К счастью, моё имя не слишком часто фигурировало в слухах об обмене до самых последних дней. Но тогда в них упоминали уже каждого игрока «Лейкерс». Это была очень странная ситуация, поскольку ничего не было понятно», — цитирует Харта Clutch Points.
Обмен Энтони Дэвиса в нынешнем сезоне так и не состоялся.
- 2 июня 2019
-
13:08
-
12:47
-
12:27
-
12:14
-
11:53
-
11:40
-
11:03
-
10:38
-
10:17
-
09:49
-
09:37
-
09:25
-
00:46
- 1 июня 2019
-
23:37
-
22:55
-
21:57
-
20:58
-
19:29
-
18:40
-
17:28
-
16:46
-
15:47
-
14:01
-
13:19
-
12:45
-
11:52
-
11:16
-
11:01
-
10:41
-
10:15
-
09:49
-
09:28
-
00:53
- 31 мая 2019
-
23:55
-
22:56
Партнерский контент