Б. Дэвис подписал с «Барселоной» двухлетний контракт

«Барселона» официально подтвердила подписание контракта с американским центровым Брендоном Дэвисом, переговоры с которым велись с минувшего месяца. Стороны подписали двухлетнее соглашение, сообщает Eurohoops.

На игрока претендовал также мадридский «Реал». До переезда баскетболист провёл два сезона в составе «Филадельфии Севенти Сиксерс», приняв участие в 71 матче НБА.

27-летний Дэвис защищал цвета «Жальгириса» на протяжении двух лет. В нынешнем сезоне он набирал 14,2 очка и совершал 5,5 подбора за 24 минуты в среднем за игру в Евролиге. По итогам нынешнего чемпионата центровой был включён в первую символическую сборную Евролиги.

Напомним, вчера команда из Каунаса завоевала титул чемпионов страны в девятый раз кряду.