«Майами» рассмотрит вариант подписания контракта с А. Томасом

Руководство «Майами Хит» изучит возможность подписания контракта с разыгрывающим Айзеей Томасом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Грег Сильвандер. По информации источника, команда из Флориды может предложить защитнику недорогой контракт. Завершающийся сезон Томас провёл в составе «Денвер Наггетс», в плей-офф игрок полностью выпал из ротации и не провёл на паркете ни одной минуты. С 1 июля Айзея станет неограниченно свободным агентом.

В регулярном чемпионате-2018/19 30-летний баскетболист принял участие в 12 поединках, набирая 8,1 очка, собирая 1,1 подбора и совершая 1,9 передачи.

До перехода в «Денвер» Томас защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».