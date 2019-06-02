«Майами» рассмотрит вариант подписания контракта с А. Томасом
Руководство «Майами Хит» изучит возможность подписания контракта с разыгрывающим Айзеей Томасом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Грег Сильвандер. По информации источника, команда из Флориды может предложить защитнику недорогой контракт. Завершающийся сезон Томас провёл в составе «Денвер Наггетс», в плей-офф игрок полностью выпал из ротации и не провёл на паркете ни одной минуты. С 1 июля Айзея станет неограниченно свободным агентом.
В регулярном чемпионате-2018/19 30-летний баскетболист принял участие в 12 поединках, набирая 8,1 очка, собирая 1,1 подбора и совершая 1,9 передачи.
До перехода в «Денвер» Томас защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
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