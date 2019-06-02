Колесников: поражение от «Пармы» ещё долго будет сидеть занозой в сердце

Защитник УНИКСа Евгений Колесников рассказал о самой яркой победе сезона и самом горьком поражениив Единой лиге ВТБ. УНИКС уступил подмосковным «Химкам» в полуфинальной серии плеф-офф Единой лиги ВТБ.



«Сложно сказать. Все победы были хороши по-своему. Что касается ЦСКА, то, конечно, приятно дважды обыграть лучшую команду Европы.



Безусловно, поражение от «Пармы» ещё долго будет сидеть занозой в сердце. Мы весь сезон шли очень уверенно и были готовы выйти на первое место и тут на ровном месте споткнулись. Все были расстроены и разочарованы. Но мы сами виноваты в этом поражении. Это наша команда вышла на площадку и показала такой невзрачный баскетбол. Претензии стоит предъявлять только самим себе», — приводят слова Евгения Колесникова «Известия».