Ланге: реальный уровень сборной России покажут турниры в Испании и Франции

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге поделился впечатлениями от победы своей команды в товарищеском матче со Швецией в рамках подготовки к Евробаскету, который стартует 27 июля.



«Очень доволен первой половиной. Мы нашли хороший ритм и показали качественный баскетбол: фундаментом для него стала надёжная защита, и на нём мы построили солидный отрыв в счёте. Было видно, что обе команды сейчас очень усердно тренируются, в том числе физически. И это вылилось в две разные половины. Наша команда была в целом более свежей, располагала более глубокой «скамейкой», и в концовке это сказалось. Мы провели хорошую первую часть сбора в Новогорске, которая завершилась хорошо организованным матчем в спорткомплексе ЦСКА. На данном этапе я доволен всем. Теперь у нас будет четыре выходных и далее — турниры в Испании и Франции, которые покажут наш реальный уровень.



В первой половине мы забивали свои мячи, а соперницам очки давались трудно против нашей подвижной «зоны». После перерыва, возможно, нам показалось, что игра будет легкой. Но это Швеция — гордая и непростая команда, которая даже без двух основных игроков умеет бороться», — приводит слова Ланге пресс-служба РФБ.