Брендон Дэвис подписал контракт с «Барселоной»
Центровой Брендон Дэвис подписал контракт с «Барселоной», сообщает Eurohoops. Соглашение каталонского клуба с американским баскетболистом рассчитано на два сезона. Последние два сезона Брендорн Дэвис провёл в литовском «Жальгирисе».
Американский баскетболист в сезоне Евролиги — 2018/19 принял участие в 34 матчах, набирая 14,2 очка, собирая 5,5 подбора и совершая 2,0 передачи за 24,12 минуты игры.
Дэвис выступал за «Жальгирис» с 2017 года. В Европе он также выступал за «Шалон», «Варезе» и «Монако». Кроме того, у него небольшой опыт в НБА. В составе «Филадельфии Сиксерс» баскетболист провёл 71 встречу.
Ранее сообщалось, что Дэвис ведёт переговоры с другим испанским клубом Евродиги — мадридским «Реалом».
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