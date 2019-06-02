Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Брендон Дэвис подписал контракт с «Барселоной»

Брендон Дэвис подписал контракт с «Барселоной»
Баскетбол / Евролига 0

Центровой Брендон Дэвис подписал контракт с «Барселоной», сообщает Eurohoops. Соглашение каталонского клуба с американским баскетболистом рассчитано на два сезона. Последние два сезона Брендорн Дэвис провёл в литовском «Жальгирисе».

Американский баскетболист в сезоне Евролиги — 2018/19 принял участие в 34 матчах, набирая 14,2 очка, собирая 5,5 подбора и совершая 2,0 передачи за 24,12 минуты игры.

Дэвис выступал за «Жальгирис» с 2017 года. В Европе он также выступал за «Шалон», «Варезе» и «Монако». Кроме того, у него небольшой опыт в НБА. В составе «Филадельфии Сиксерс» баскетболист провёл 71 встречу.

Ранее сообщалось, что Дэвис ведёт переговоры с другим испанским клубом Евродиги — мадридским «Реалом».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент