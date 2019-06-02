Керр: возвращение Дюранта в финальной серии реально

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр подчеркнул, что Кевин Дюрант всё ещё может выйти на паркет в финальной серии плей-офф НБА.
«Возвращение Дюранта в финальной серии реально. Он должен полностью восстановиться в ближайшие дни. Если бы мы обладали хрустальным шаром, то давно бы знали, с чем имеем дело. Это просто травма. Но здесь очень много непонятного», — приводи слова Стива Керра ESPN.
Дюрант получил растяжение икроножной мышцы правой ноги в пятом матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс». Сейчас он только отрабатывает броски, но в ближайшее время ему разрешат участвовать в полноценных тренировках.
В нынешнем плей-офф форвард набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. В то же время «Голден Стэйт» выиграл все 5 встреч после того, как он получил травму.
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