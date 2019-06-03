Леонард: неважно, сколько у меня будет очков, главное — работа в команде

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард подчеркнул, что он не ставит перед собой задачу набирать как можно больше очков.



«Дело не во мне. Если команда будет продолжать так защищаться, то мои партнёры должны взять игру на себя и набирать очки. Всё, что я должен делать — правильно распоряжаться мячом.



Если я могу открыто бросить в кольцо, то я должен делать это и бежать обратно в защиту. В конечном итоге неважно, сколько будет у меня очков, главное — работа в команде», — приводит слова Кавая Леонарда ESPN.



В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Леонард принял участие в 60 матчах, набирая в них 26,6 очка и собирая 7,3 подбора. В плей-офф Кавай сыграл в 19 матчах, собирая в них коллекцию из 30,7 очка, 8,8 подбора и 3,9 передачи в среднем.