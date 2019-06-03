Обама посетил второй матч финала НБА
Бывший президент США Барак Обама посетил второй матч финальной серии НБА между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз», который в эти минуты проходит в Торонто на «Скотиабанк-Арене».
Направляясь на матч, экс-президент США встретился с рэпером Дрейком, который также присутствует на матче.
Видео также можно посмотреть в «Твиттере».
Напомним, в первом матче канадский клуб на домашнем паркете победил со счётом 118:109.
«Торонто» впервые в истории сыграет в финале НБА. До этого высшим достижением команды был выход в финал Восточной конференции в сезоне-2015/16, где «Рэпторс» уступили «Кливленд Кавальерс» со счётом 2-4. Действующим чемпионом является «Голден Стэйт».
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