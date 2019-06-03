«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счёт в финальной серии НБА

Во втором матче финала НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 104:109.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, набравший 34 очка и сделавший 14 подборов. Он реализовал 2 броска из 9 из-за дуги и 16 из 16 с линии штрафных. Герой первого матча форвард хозяев Паскаль Сиакам набрал 12 очков.

В составе победителей одной передачи до трипл-дабла не хватило форварду Дрэймонду Грину (17 очков, 10 подборов и 9 передач). Также дабл-дабл в активе центрового «Уорриорз» Демаркуса Казинса (11 очков и 10 подборов). Кевин Дюрант пропустил и второй матч финала из-за травмы.

«Голден Стэйт» сравнял счёт в серии: 1-1. Третий матч пройдёт в Окленде 6 июня, начало – в 4:00 мск.