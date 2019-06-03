«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счёт в финальной серии НБА
Во втором матче финала НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 104:109.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, набравший 34 очка и сделавший 14 подборов. Он реализовал 2 броска из 9 из-за дуги и 16 из 16 с линии штрафных. Герой первого матча форвард хозяев Паскаль Сиакам набрал 12 очков.
В составе победителей одной передачи до трипл-дабла не хватило форварду Дрэймонду Грину (17 очков, 10 подборов и 9 передач). Также дабл-дабл в активе центрового «Уорриорз» Демаркуса Казинса (11 очков и 10 подборов). Кевин Дюрант пропустил и второй матч финала из-за травмы.
«Голден Стэйт» сравнял счёт в серии: 1-1. Третий матч пройдёт в Окленде 6 июня, начало – в 4:00 мск.
НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
03 июня 2019, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
104 : 109
(27:26, 32:28, 21:34, 24:21)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Торонто Рэпторс: Леонард - 34, Ванвлит - 17, Лоури - 13, Сиакам - 12, Грин - 8, Ибака - 7, Пауэлл - 7, Марк Газоль - 6, Маккоу, Ануноби, Лин, Микс, Буше
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Карри - 23, Грин - 17, Казинс - 11, Кук - 9, Игуодала - 8, Богут - 6, Ливингстон - 6, Йеребко - 2, Маккинни - 2, Белл, Луни, Эванс
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