С. Керр: К. Томпсон сказал, что он будет в порядке? Он и полумёртвый так скажет

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр пока не разделяет уверенности в том, что травмированный атакующий защитник команды Клэй Томпсон сможет сыграть в третьем матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».



«Клэй сказал, что он будет в порядке к третьем матчу? Но он и полумёртвый будет утверждать, что всё в порядке. Посмотрим, как будет на самом деле. Томпсон растянул мышцы задней поверхности бедра. Он думает, что повреждение незначительное. Но я не знаю, что покажет обследование», – цитирует Керра ESPN.



Вторая встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» 109:104. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1. Томпсон получил травму в начале четвёртой четверти.

Клэй Томпсон получил травму подколенного сухожилия во втором матче финала НБА