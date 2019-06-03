Игуодала реализовал ключевой трёхочковый за 6 секунд до конца матча с «Торонто»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала стал автором ключевого броска в концовке второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». При счёте 106:104 в пользу «Голден Стэйт» разыгрывающий Стефен Карри едва не потерял мяч на ведении, но сумел отдать передачу разыгрывающему Шону Ливингстону, который выиграл борьбу у лёгкого форварда соперника Кавая Леонарда и сделал скидку свободному Игуодале на дуге. Андре после паузы без помех отправил мяч в цель за 5,9 секунды до финальной сирены.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» 109:104. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.