Игуодала реализовал ключевой трёхочковый за 6 секунд до конца матча с «Торонто»
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала стал автором ключевого броска в концовке второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». При счёте 106:104 в пользу «Голден Стэйт» разыгрывающий Стефен Карри едва не потерял мяч на ведении, но сумел отдать передачу разыгрывающему Шону Ливингстону, который выиграл борьбу у лёгкого форварда соперника Кавая Леонарда и сделал скидку свободному Игуодале на дуге. Андре после паузы без помех отправил мяч в цель за 5,9 секунды до финальной сирены.
Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» 109:104. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1.
Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счёт в финальной серии НБА
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