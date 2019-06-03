Стефен Карри: в финале проявилась чемпионская ДНК «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказал мнение о том, что помогло команде добиться успеха во втором матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».



«Думаю, что когда мы дошли до решающей стадии, проявилась наша чемпионская ДНК», – приводит слова Карри ESPN.



Вторая встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» 109:104. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1. Карри в этом матче набрал 23 очка, совершил 3 подбора, отдал 4 результативные передачи и сделал 3 перехвата за 41 минуту.



«Уорриорз» вышли в финал пятый год подряд. Но во всех четырёх предыдущих случаях, они побеждали в стартовой встрече серии, встречаясь с «Кливленд Кавальерс».

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счёт в финальной серии НБА