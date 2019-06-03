Стефен Карри: в финале проявилась чемпионская ДНК «Голден Стэйт»
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказал мнение о том, что помогло команде добиться успеха во втором матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».
«Думаю, что когда мы дошли до решающей стадии, проявилась наша чемпионская ДНК», – приводит слова Карри ESPN.
Вторая встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» 109:104. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1. Карри в этом матче набрал 23 очка, совершил 3 подбора, отдал 4 результативные передачи и сделал 3 перехвата за 41 минуту.
«Уорриорз» вышли в финал пятый год подряд. Но во всех четырёх предыдущих случаях, они побеждали в стартовой встрече серии, встречаясь с «Кливленд Кавальерс».
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счёт в финальной серии НБА
- 3 июня 2019
-
10:17
-
09:25
-
09:13
-
08:05
-
06:35
-
05:55
-
04:19
-
00:43
- 2 июня 2019
-
23:00
-
19:48
-
18:43
-
17:59
-
16:59
-
15:59
-
14:57
-
13:08
-
12:47
-
12:27
-
12:14
-
11:53
-
11:40
-
11:03
-
10:38
-
10:17
-
09:49
-
09:37
-
09:25
-
00:46
- 1 июня 2019
-
23:37
-
22:55
-
21:57
-
20:58
-
19:29
-
18:40
-
17:28
Партнерский контент