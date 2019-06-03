Шикарный аллей-уп Ванвлита и Сиакама – в обзоре матча «Торонто» – «Голден Стэйт»

«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче финальной серии плей-офф НБА. Среди лучших моментов встречи оказались роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Торонто» Фреда Ванвлита и Паскаля Сиакама, а также эффектные трёхочковые через руки соперников разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри и атакующего защитника «Торонто» Дэнни Грина.



Матч завершился победой «Голден Стэйт» со счётом 109:104. Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал лёгкий форвард «Торонто» Кавай Леонард. У победителей отличился атакующий защитник Клэй Томпсон, набравший 25 очков. Теперь счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1.

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