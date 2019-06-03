Кавай Леонард установил рекорд финалов НБА, реализовав все 16 штрафных за матч
Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард реализовал 16 из 16 штрафных во втором матче финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Это рекордное количество точных штрафных без единого промаха во встрече финала за всю историю существования лиги.
Предыдущее высшее достижение в 15 попаданий с линии штрафных из 15 попыток принадлежало Терри Портеру и было установлено в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» в финальной серии плей-офф сезона-1989/90 с «Детройт Пистонс».
Встреча завершилась домашним поражением «Торонто» 104:109. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1. Леонард в этом матче набрал 34 очка, совершил 14 подборов, отдал 3 передачи, сделал перехват и поставил блок-шот за 39 минут.
Нёрс: теперь мы оказались в той же лодке, что и «Голден Стэйт» до начала серии
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