Кавай Леонард установил рекорд финалов НБА, реализовав все 16 штрафных за матч

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард реализовал 16 из 16 штрафных во втором матче финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Это рекордное количество точных штрафных без единого промаха во встрече финала за всю историю существования лиги.



Предыдущее высшее достижение в 15 попаданий с линии штрафных из 15 попыток принадлежало Терри Портеру и было установлено в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» в финальной серии плей-офф сезона-1989/90 с «Детройт Пистонс».



Встреча завершилась домашним поражением «Торонто» 104:109. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1. Леонард в этом матче набрал 34 очка, совершил 14 подборов, отдал 3 передачи, сделал перехват и поставил блок-шот за 39 минут.

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