Роскошные проходы Кавая Леонарда и Фреда Ванвлита – в топ-5 дня в НБА
Роскошный силовой проход с эффектным переводом мяча за спиной лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, невероятное попадание разыгрывающего «Торонто» Фреда Ванвлита в падении после столкновения с превосходящим его в габаритах соперником, сокрушительный данк одной рукой атакующего защитника «Торонто» Нормана Пауэлла, шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Торонто» Фреда Ванвлита и Паскаля Сиакама в стремительной контратаке, а также ключевой трёхочковый лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы за 5,9 секунды до окончания встречи оказались среди лучших моментов второго матча финальной серии плей-офф НБА.
Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.
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