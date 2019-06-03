Рубио: «Юта» сообщила, что не заинтересована в моих услугах

Стартовый разыгрывающий «Юты Джаз» Рики Рубио, который в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента, наиболее вероятно, сменит команду.



«Юта» сообщила, что подписание нового контракта со мной не будет для неё приоритетом», – приводит слова Рубио Catalunia Radio.



28-летний Рубио выступал за «Юту» в течение двух последних лет. В нынешнем сезоне он набирал по 12,7 очка, совершал по 3,6 подбора и отдавал по 6,1 передачи за 28 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15,4 очка, 3,2 подбора и 8,6 передачи за 34 минуты в плей-офф.



Защитник перешёл в «Юту» в результате обмена из «Миннесоты Тимбервулвз», за который провёл первые шесть сезонов в НБА.

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