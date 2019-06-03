Тимма пропустит финальную серию Единой лиги ВТБ с ЦСКА

Форвард БК «Химки» Янис Тимма не сможет принять участие в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игрок получил перелом большого пальца на правой ноге во время полуфинальной серии с УНИКСом (3-1), сообщает пресс-служба «Химок».

Восстановление игрока займёт не менее трёх недель. Таким образом, Тимма пропустит всю финальную серию с ЦСКА.

Финальная серия Единой лиги ВТБ стартует 5 июня. Первые два матча будут проходить на паркете ЦСКА, а затем команды переместятся в Подмосковье.

Напомним, ЦСКА в трёх матчах выиграл полуфинальную серию у «Зенита». «Химки» нанесли поражение УНИКСу. ЦСКА и «Химки» будут представлять Россию в Евролиге в следующем сезоне. ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ и Евролиги.