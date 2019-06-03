В Китае стартовали продажи билетов на Кубок мира по баскетболу
Билеты на матчи Кубка мира по баскетболу-2019, который пройдёт в Китае, поступили в продажу, сообщает официальный сайт ФИБА. В продажу поступили билеты на матчи финальной стадии турнира и на игры квалификационных раундов предятощего турнира.
Кроме того, болельщики получили возможность приобрести дневные пропуски на игры — вместо одного билета покупатель получает сразу два, причём с десятипроцентной скидкой.
Подобные билеты будут подаваться только по китайским удостоверениям личности и паспортам. Эти билеты будут доступны в продаже до конца июня. Билеты на матчи группового этапа поступят в продажу в мюле 2019 года.
Кубок мира по баскетболу стартует в Китае 31 августа 2019 года и завершится 15 сентября.
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