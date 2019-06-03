Астахов: «Химки» продолжат сотрудничать с Куртинайтисом

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов подчеркнул, что команда продолжит сотрудничество с Римасом Куртинайтисом.



«С приходом Римаса Куртинайтиса у нас всё изменилось, игра команды изменилась. Мы уже выполнили одну из задач на сезон, так что, думаю, наше сотрудничество будет продолжено. Есть желание обеих сторон его продолжить, потому что оно взаимовыгодно, мы придём к общему знаменателю. Детали будем обсуждать после сезона», — приводит слова Павла Астахова «Р-Спорт».



Римас Куртинайтис сменил Георгиоса Барцокаса на посту главного тренера подмосковной команды 21 января 2019 года. Под руководством Куртинайтиса «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ и завоевали право участия в Евролиге в следующем сезоне.