Агент Карасёва: на Сергея реально претендуют пять клубов

Станислав Рыжов, агент форварда «Зенита» Сергея Карасёва, сообщил, что на его клиента претендует сразу пять клубов. И предложение санкт-петербургской команды, по словам Рыжова, не является самым интересным.
«По Сергею Карасёву у нас идёт переговорный процесс. Не стал бы утверждать, что Сергей на сто процентов не останется в «Зените», но на данный момент предложения других российских клубов из «большой пятёрки» выглядят более интересными. Но это переговоры, и все ещё может поменяться. Что касается возможных вариантов в Европе, то ожидать, что европейские клубы смогут предложить сопоставимые условия, объективно не приходится. Тема НБА также не стоит на повестке. Сегодня на Карасёва реально претендуют пять клубов», — приводит слова Станислава Рыжова «Р-Спорт».
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